Октябрь, 24 в 16:02

Россия отвела подводные ракетоносители, которые могут наносить удары по критической инфраструктуре Украины, вероятно, для пополнения ракет. В Черном море остаются два корабля-носителя Калибров.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в акватории Черного моря находятся два надводных ракетоносителя, это — 16 калибров наготове.

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– На прошлой неделе они находились в количестве от пяти единиц ракетоносителей, в том числе и два подводных ракетоносителя, которые использовались для поражения объектов критической инфраструктуры Украины, – рассказала Наталья Гуменюк.

Стоит заметить, что пуски ракет с подлодок затрудняют их обнаружение, поэтому россияне и используют их для того, чтобы бить по нашим энергетическим объектам.

По словам Гуменюк, в настоящее время корабельная группировка российского врага находится вдоль южного побережья Крыма и маневрирует в направлении Новороссийска. Там они могут укрываться.

— Они не могут выйти за мыс Тарханкут ближе к материковой Украине, потому что там начинается зона досягаемости украинского вооружения, — отметила Наталья Гуменюк.

За прошедшие сутки ВСУ выполнили более двухсот огневых задач в южных областях Украины. Оккупанты лишились 16 единиц автомобильной бронетанковой техники, четырех складов с боеприпасами в Першотравневом и Бериславском районах.