Октябрь, 24 в 16:58

В освобожденном от российских войск городе Изюм (Харьковская область) обнаружили 13 мешков с секретными документами оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, документы изъяли на территории местного лицея, в подвальном помещении. Они будут вещественными доказательствами российских преступлений.

В мешках с документами полицейские, в частности, нашли секретное боевое распоряжение РФ на вторжение в Украину, а также топографическую карту области с маршрутом движения.

Кроме того, в мешках найдены списки личного состава танковых бригад российской армии, документы структурных подразделений военно-гражданской администрации (ВГА) Изюмского района, учебных заведений, больниц, коммунальных предприятий и местных предпринимателей.

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По факту выявления документов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет тюрьмы.

Как известно, в начале сентября украинская армия освободила Изюм. После этого в городе обнаружили 10 мест, где оккупанты пытали как военных, так и гражданских лиц.

Кроме того, в Изюме нашли массовое захоронение убитых войсками РФ людей (около 450 могил). В целом специалисты эксгумировали 447 тел, среди которых 22 военнослужащих и пятеро детей. На телах погибших обнаружены признаки насильственной смерти и пыток.