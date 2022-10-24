Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Сергей Попко стал новым главой военной администрации Киева

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Сергей Попко стал новым главой военной администрации Киева
Фото: Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. В этой должности он заменил Николая Жирнова.

Соответствующий указ №733/2022 опубликован на сайте главы Украинского государства 24 октября.

Читайте
Вы – расходный материал для РФ: Минобороны проинструктировало россиян, как сдаваться в плен

Справка. Генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

Сейчас смотрят

После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях. Также проходил службу в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка