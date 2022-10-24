Октябрь, 24 в 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. В этой должности он заменил Николая Жирнова.

Соответствующий указ №733/2022 опубликован на сайте главы Украинского государства 24 октября.

Справка. Генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

Сейчас смотрят

После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях. Также проходил службу в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.