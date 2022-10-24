Октябрь, 24 в 16:00

25-летняя военнослужащая Алина Панина является одной из 108 женщин, которых Украина недавно освободила из российского плена. Панина – работница Донецкого пограничного отряда, кинолог.

Еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ она защищала Мариуполь. В плену РФ военнослужащая находилась около пяти месяцев.

Алина Панина дала эксклюзивное интервью британскому изданию The Guardian, в котором рассказала о защите Мариуполя и испытаниях российского плена.

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Битва за Мариуполь

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения российских войск, Алина Панина с двумя служебными собаками-спаниелями проверяла груз в порту Мариуполя: нет ли в нем контрабанды.

Она получила приказ присоединиться к силам обороны, собиравшимся на машиностроительном предприятии Азовмаш, расположенном на северной окраине города. Панина находилась там, пока войска РФ не ворвались в Мариуполь. Все это время она слышала мощные взрывы и пыталась успокоить своих собак, которые нервничали и скулили из-за боевых действий.

Через шесть недель после полномасштабного вторжения Панина впервые увидела российских солдат.

– Они были на расстоянии 20 м от нас. Я видела россиян своими глазами, и они видели меня, — вспомнила пограничница.

Вскоре поступил приказ силам обороны Азовмаша отойти к металлургическому комбинату Азовсталь, расположенному у порта. Там украинские войска обустраивали последний редут обороны Мариуполя, пока оккупанты равняли город с землей.

Панина находилась на комбинате вместе с 70 другими пограничниками, среди которых были две женщины. Они находились в бункере недалеко от Азовского моря.

– Это было очень страшно. Бункер находился в 100 метрах от моря на открытой местности без каких-либо металлических конструкций для его защиты, — рассказала пограничница.

По ее словам, с 12 апреля россияне переключили внимание с Азовмаша на Азовсталь. Оккупанты постоянно обстреливали комбинат из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, наносили удары с воздуха и с военных кораблей. Панина решалась выходить из бункера только для того, чтобы выгулять собак.

Она отметила, что часть выходивших на боевые позиции военных не вернулась.

– Я думаю, по меньшей мере 10 из 70 человек в нашем бункере погибли, – рассказала пограничница.

Военные питались мясными консервами, макаронами и вареным зерном. Ситуация была сложной.

В мае украинская сторона договорилась об эвакуации с Азовстали мирных людей, прятавшихся там от обстрелов РФ. А затем начался выход военных с комбината.

– Наш командир пришел к нам и сказал, что сдача в плен – единственный способ спасти наши жизни. Он сказал: Мы составим список. Первые 20 раненых и травмированных военных, а затем еще 20. Я была во второй группе, — проинформировала Панина.

В 10:00 17 мая она вышла с Азовстали, чтобы сдаться в плен.

– Было страшно, потому что мы вышли без оружия и без бронежилетов. Я была с собаками. Мы шли 5 км от бункера к российским солдатам. Все было разрушено, торчали неразорвавшиеся ракеты. Землю словно перекопали землекопы, – вспомнила военная.

Весь процесс выхода украинских защитников фиксировали российские пропагандисты. У Паниной оккупанты отобрали собак, а у других военных продуктовые пайки.

Российский плен и теракт в Еленовке

Украинские военнопленные не имели представления, куда их везут и что их ждет. Это продолжалось пять часов.

По дороге Алина Панина увидела указатель на оккупированную Еленовку (Донецкая область). На тот момент она ничего не знала об ужасных условиях содержания в местной колонии.

Около 21:00 украинцев привезли в Еленевку. В колонии, огороженной колючей проволокой, мужчин и женщин разделили. Всех обыскали и приказали раздеться. Оккупанты забрали у них часы и украшения.

Панину с шестью другими женщинами отвели в камеру размером 6 на 4 метра с четырьмя деревянными кроватями. На следующий день состоялся краткий допрос об их участии в военных действиях. Через день к ним присоединились еще две женщины. А через неделю в одной маленькой камере было уже 28 человек.

Через несколько дней оккупанты предоставили пару матрасов. Военнопленные остались в одежде, в которой вышли с Азовстали. Ежедневно их выводили на 15-минутную прогулку во дворе колонии. Они могли принимать душ раз в неделю, хотя на практике это было не так регулярно.

– В нашем блоке было 10 камер на одном этаже, заполненных женщинами, а на верхнем этаже были камеры для мужчин. Нам не разрешали с ними (мужчинами, – Ред.) разговаривать. Казалось, что они увядают, становясь все более худыми, – рассказала Панина.

Она уточнила, что две женщины в ее камере получили ранения: у одной была сломана рука, у другой – осколочные ранения головы. Россияне не ухаживали за ними, но предоставили аптечку двум женщинам-медикам.

Женщин в камере кормили вареной крупой, смешанной с курицей, на завтрак и с рыбой на ужин.

По воспоминаниям Паниной, ночи в колонии были тяжелыми, люди просыпались от криков.

– Из-за того, где мы были, люди просыпались с криками. Было тяжело спать, потому что малейший шум беспокоил людей. Но мы стали как сестры. Мы проводили время, разговаривая о рецептах, заплетая косы. Я читала. Россияне дали нам несколько книг, все об их истории, – отметила пограничница.

Вспомнила Панина и о теракте, который оккупанты устроили в колонии в Еленовке. Тогда погибли десятки украинских военнопленных. Точное количество погибших до сих пор устанавливается. В то же время The Guardian пишет о 53 убитых защитниках Азовстали и 75 раненых. Среди них были бойцы полка Азов.

Алина Панина рассказала журналистам, что в 22:00 29 июля, после вечерней проверки военнопленных в камерах, вдруг раздался мощный взрыв, сопровождавшийся криками.

– Было много криков, лай собак. Российские охранники держали смотровые отверстия открытыми, поскольку тогда было очень жарко, но они закрыли их и пошли посмотреть, что произошло. Я видела, как раненых забирают в пустые камеры над нами, – рассказала Панина о последствиях теракта.

По ее словам, российские оккупанты пытались убедить военнопленных, что это был удар украинской армии, однако им никто не поверил. Все понимали, что в действительности произошло.

Украинская сторона отмечала, что РФ устроила теракт, чтобы скрыть факты пыток военнопленных.

Около двух недель тому назад в 10:00 женщинам-военным приказали выйти из камер. Оккупанты посадили их в автобусы и около трех часов везли в российский портовый город Таганрог. Затем их перевезли на военных КАМАЗах в Ростов-на-Дону, где посадили на военный самолет в Воронежскую область.

– Все это время россияне нам ничего не сообщали о том, куда и зачем они нас везут. Мы сидели в СИЗО Воронежской области две недели по 12 человек в камере. Затем нас перевезли обратно в Таганрог на два дня, а оттуда вывезли в Крым, – заявила Панина.

Оттуда женщин повезли через Херсонскую область в Запорожскую область. И тогда украинские защитницы поняли, что, возможно, их везут на обмен.

– Когда мы начали движение из Херсонской области в Запорожскую и увидели, что едем в Васильевку и дальше в серую зону, я думаю, что все поняли, что происходит, — подчеркнула Панина.

Желанное освобождение

Оккупанты привезли Алину Панину и еще 107 женщин к мосту в селе Каменское, в так называемой серой зоне. Впереди находились российские пленные, на которых их должны были обменять, и желаемая свобода.

В какой-то момент женщинам приказали перейти мост. По словам Паниной, до последнего момента чувствовалась неуверенность, что все удастся. Ведь водители автобусов, доставивших их на обмен, не глушили двигателей. Так что были опасения, что их могут отвезти обратно.

Пограничница также поделилась эмоциями, которые испытывали украинки после освобождения из плена, когда увидели украинских военных и услышали родной язык.

– Когда мы увидели наших солдат, некоторые девушки не могли сдержать эмоций. Они кричали: Слава Украине! Некоторые девочки начали петь гимн Украины. Некоторые не могли сдерживать слезы и плакали. Они упали на колени на землю, – рассказала пограничница.

Со стороны за этим наблюдали российские пленные оккупанты, которых должны были обменять.

– Я смотрела на них, прямо на них, но они не смотрели мне в глаза. Они смотрели в землю, – отметила Панина.

Сейчас пограничница проходит восстановление после плена в медучреждении.

– Больше всего запомнился момент, когда ты стоишь и видишь, что впереди тебя – украинцы и украинская сторона… Я в порядке. Я просто хочу сказать о наших ребятах, которые все еще находятся в российском плену, что желаю им всех этих счастливых моментов после обмена. Мы их очень ждем, — подчеркнула Панина.