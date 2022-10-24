Суд арестовал начальника департамента ВЭД Мотор Сич Олега Дзюбу
Шевченковский суд Киева арестовал начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Мотор Сич Олега Дзюбу на два месяца.
Об этом сообщает издание Ґрати.
Вместе с президентом компании Вячеславом Богуслаевым Дзюба подозревается в коллаборационизме и содействии России.
Отмечается, что на судебное заседание журналистов не допустили. Им разрешили присутствовать только на объявлении решения. От комментариев Дзюба отказался.
В воскресенье, 23 октября, в СБУ подтвердили задержание Вячеслава Богуслаева и Олега Дзюбы.
Обоим объявили о подозрении по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
Дело касается незаконной поставки предприятием Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
Фото: Алексей Арунян, Ґрати