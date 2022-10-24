Октябрь, 24 в 17:50

Шевченковский суд Киева арестовал начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Мотор Сич Олега Дзюбу на два месяца.

Об этом сообщает издание Ґрати.

Вместе с президентом компании Вячеславом Богуслаевым Дзюба подозревается в коллаборационизме и содействии России.

Сейчас смотрят

Отмечается, что на судебное заседание журналистов не допустили. Им разрешили присутствовать только на объявлении решения. От комментариев Дзюба отказался.

В воскресенье, 23 октября, в СБУ подтвердили задержание Вячеслава Богуслаева и Олега Дзюбы.

Обоим объявили о подозрении по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Дело касается незаконной поставки предприятием Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Фото: Алексей Арунян, Ґрати