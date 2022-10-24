Октябрь, 24 в 11:18

Вскоре Украина продемонстрирует несколько нестандартных решений, как противодействовать иранским дронам Shahed-136, которыми РФ атакует нашу инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

– На сегодняшний день есть несколько новаторских решений. Думаю, что скоро мы о них услышим. Они будут несколько нестандартными, креативными, но, я надеюсь, действенными. Они тоже связаны с беспилотниками, которые могут противодействовать таким, как Shahed-136. Это только один элемент, – подчеркнул он.

По его словам, второй элемент – это системы антидроновой защиты, которые ищут уязвимые места в антеннах, передающих сигналы по спутнику.

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Мусиенко рассказал, что у этих беспилотников две антенны. Одна из них соединяется со спутником по координатам GPS и ее легче заглушить. А есть еще российская ГЛОНАСС.

– Именно по ГЛОНАСС достаточно активно идут работы, чтобы иметь оборудование, которое будет позволять просто разрывать связь этого дрона со спутником. В таком случае этот дрон теряет управляемость и может, например, упасть в поле или в Днепр. Есть также другие способы, связанные с антидроновой борьбой классическими методами – сбивание зенитками, средствами ПВО, – уточнил эксперт.

Он отметил, что Воздушным силам уже удалось увеличить уничтожение Shahed-136 с 70 до 85%, а новые методы позволят сбивать до 90-95% беспилотников.

Однако, по его мнению, сейчас также важно предотвратить рост сотрудничества между Ираном и РФ, поскольку Тегеран, похоже, планирует только расширять номенклатуру поставок.

Фото: Віталій Кличко