Октябрь, 25 в 6:11

Российская армия, вероятно, готовятся к обороне Херсона и не полностью выводятся силі из верхней части Херсонской области. Генштаб Украины подтвердил, что ВСУ вернули под контроль Украины Кармазиновку, Мясожаровку и Невское в Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 25.10.2022

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

За предыдущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

На Северском направлении оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.

На Слобожанском направлении обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное;

На Купянском и Лиманском направлениях били из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

На Бахмутском направлении враги обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск.

На Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском направлении потерпели огневое поражение районы более 20 населенных пунктов.

Напомним, что война в Украине идет уже 244 дня.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW