Октябрь, 25 в 22:28

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ под Бахмутом в Донецкой области. За полдня украинские защитники отбили восемь вражеских атак.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Восемь атак до обеда, восемь человеческих волн до обеда – это ситуация под Бахмутом. С утра после очередной артиллерийской подготовки было восемь попыток атаковать наши позиции до обеда, то есть это каждые полчаса. Мы их отодвинули, но, несмотря на это, они продолжают штурмовать эти позиции, — сказал он.

По словам Арестовича, под Бахмутом пытаются наступать и новомобилизованные, и боевики ЧВК Вагнера, и бывшие заключенные.

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— Там все – Вагнер, зеки, мобилизованные, штатные российские части. Там просто идет соревнование, что раньше закончится в армии РФ – мобилизованные или снаряды, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 244-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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