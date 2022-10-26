Наступают каждые полчаса: Арестович о ситуации под Бахмутом
Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ под Бахмутом в Донецкой области. За полдня украинские защитники отбили восемь вражеских атак.
Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
– Восемь атак до обеда, восемь человеческих волн до обеда – это ситуация под Бахмутом. С утра после очередной артиллерийской подготовки было восемь попыток атаковать наши позиции до обеда, то есть это каждые полчаса. Мы их отодвинули, но, несмотря на это, они продолжают штурмовать эти позиции, — сказал он.
По словам Арестовича, под Бахмутом пытаются наступать и новомобилизованные, и боевики ЧВК Вагнера, и бывшие заключенные.
— Там все – Вагнер, зеки, мобилизованные, штатные российские части. Там просто идет соревнование, что раньше закончится в армии РФ – мобилизованные или снаряды, — добавил он.
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