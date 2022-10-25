Октябрь, 25 в 14:06

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские воины с помощью немецкого комплекса IRIS-T сбивают 9 из 10 ракет.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции в рамках Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины во вторник в Берлине.

По его словам, передаваемое Германией оружие очень хорошо показывает себя на поле боя.

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— Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает наши жизни, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить, — сказал глава правительства.

А еще ФРГ является вторым по объему донором вооружения для ВСУ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время Германия передаст Украине еще три системы IRIS-T.