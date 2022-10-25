Немецкие комплексы IRIS-T сбивают 9 из 10 ракет — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские воины с помощью немецкого комплекса IRIS-T сбивают 9 из 10 ракет.
Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции в рамках Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины во вторник в Берлине.
По его словам, передаваемое Германией оружие очень хорошо показывает себя на поле боя.
— Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает наши жизни, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система IRIS-T смогла обезвредить, — сказал глава правительства.
А еще ФРГ является вторым по объему донором вооружения для ВСУ.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время Германия передаст Украине еще три системы IRIS-T.