Октябрь, 25 в 19:09

Российские оккупационные войска продолжают меры принудительной мобилизации.

Для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории РФ приехала очередная партия заключенных.

Местным “правоохранителям” запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 25 октября.

— Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области “мобильные группы” задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин. Для пополнения потерь на Запорожском направлении, в населенный пункт Вовковка, прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотически передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться, — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по позициям российских войск.

— Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА, — сообщили в Генштабе.

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Фото: Главное управление разведки