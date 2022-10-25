Россия может готовить ядерный теракт: реакция Энергоатома на заявления Кремля о “грязной бомбе”

Октябрь, 25 в 13:56

Заявления РФ о якобы создании “грязной бомбы” могут свидетельствовать о подготовке агрессором акта ядерного терроризма на территории Запорожской АЭС, считают в Энергоатоме.

Украинские атомщики говорят, что на это указывают два обстоятельства.

В частности, то, что в течение последней недели оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

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– Эти работы российские военные ведут своими силами в тайном режиме. Украинский персонал и присутствующих на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают, – отмечает Энергоатом.

На территории хранилища находятся 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Если россияне решатся их взорвать, произойдет радиационная авария, в результате которой будут загрязнены несколько сотен квадратных километров прилегающей территории.

Кроме того, уже два дня россияне говорят о якобы подготовке Украиной “грязной ядерной бомбы”, для которой может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы ЗАЭС.

– Энергоатом предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС, – говорится в заявлении.

Поэтому наши атомщики призвали МАГАТЭ как можно скорее дать оценку провокационным и угрожающим действиям и заявлениям России.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о “грязной бомбе”.