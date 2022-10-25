Там море трупов было, и на этом мясе – дети: мужчина спас людей из расстрелянной колонны под Купянском

Октябрь, 25 в 20:01

Андрей Чиченов из села Песчаное, что на админгранице с Луганской областью, первым оказался на месте расстрела гражданской колонны. Вспоминая этот страшный день, говорит, что доставал уцелевших детей из-под груды человеческих тел – вероятно, когда летели пули, родители пытались собой закрыть малышей.

Судебно-медицинские эксперты пока идентифицировали тела 12 жертв расстрела колонны под Купянском в Харьковской области и установили, из какого оружия стреляли по мирным людям.

Всего 25 сентября 2022 года во время расстрела колонны погибли 26 гражданских, среди них 13 детей и одна беременная женщина.

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Все данные предварительные, ведь тела растерзаны оружием и огнем, так что только после ДНК-экспертизы можно будет назвать точное количество жертв расстрела.

Вместе с харьковскими экспертами работают специалисты французской жандармерии, они же и дали первые результаты баллистических экспертиз.

Чиченов вместе с женой и детьми проживает в селе Песчаное Купянского района. В тот день он ехал с рынка Купянска-Узлового по той же дороге, где расстреляли колонну. По его словам, автомобили еще дымились, но никаких голосов он не слышал – так же, как и выстрелов, только мертвая тишина. Тентованная Газель, где ехало больше всего детей, еще не была сожжена. Кто и зачем уничтожил ее позже – предстоит установить следователям.

– В районе десяти ехали с Узлового, с рынка, увидели дымящую колонну. Ни взрывов, ни выстрелов, ничего не было. Первая машина горела, а другие – разбиты, прострелены. Газель не была сгоревшей, когда мы подбежали, были… дети и море трупов. Ну, просто трупы вот лежали… я не знаю, сколько трупов – у того головы нет, у того еще чего-то, там мясо было, и вот на этом мясе дети, двое детей просто сверху ползали, – рассказал Чиченов.

Двоих раненых женщин и троих детей Андрей забрал к себе домой. Затем взрослых и 12-летнюю Марину доставил в Сватово – им требовалась срочная помощь врачей.

Оттуда оккупанты отвезли раненых в Луганск. Позже россияне покажут в пропагандистских новостях одну из спасенных Андреем женщин – Светлану Бойко с тяжелой травмой нижней части тела. Она расскажет, что ее двое детей погибли. Покажут в этих новостях и спасенную Андреем 12-летнюю Марину, пока ее не удалось вернуть домой.

– Одну женщину привалило много трупов, вот я снимал их с нее… у нее были перебиты ноги. Девочка лежала, потом я узнал, что ей лет 15, с собачкой, она уже мертва была, парень мертв был. Эти дети оказались вот этой Светланы. Еще девочка 12 лет, у нее рука была перебита. Остальные лежали у машин, – описал мужчина.

Он добавил, что поднял сильно раненого парня, но уже не смог взять его к себе, потому что машина была переполнена. Так он забрал троих детей и двух взрослых людей, четверо выживших еще остались возле машины.

– Ветер холодный был, и мы его в машину – сидите пока, если мы успеем, мы приедем рейсом. Но так получилось, что нам нужно было два рейса в Сватово делать в госпиталь, тянуть было нельзя, они уже столько крови потеряли, – добавил Андрей Чиченов.

Годовалый Миша – сводный брат 12-летней Марины – вместе с пятилетней Полиной в течение трех недель жили в доме Андрея в селе Песчаное. Сначала они были в оккупации, затем в серой зоне. Однако Андрей пытался разыскать родных детей, хотя вместе с женой прикипели к Мише и Полине всем сердцем.

Там море трупов было, и на этом мясе – дети: мужчина спас людей из расстрелянной колонны под Купянском / 2 фотографии

– Как свои, а как же! У меня вообще внуки здесь выросли! Так что несложно было, у нас еще сын был с моими девочками, с внучками, а они тоже, им пять-шесть лет. Когда Красный Крест приехал, мы уже нашли всех родственников и сказали, что мы их привезем во вторник, но Красный Крест приехал днем ​​раньше и забрал, – сообщил мужчина.

Российские телеканалы обвинили в обстреле колонны Вооруженные силы Украины, но 25 сентября украинские войска были только в Купянске. А вот Купянск-Узловой, Куриловка, Песчаное еще были под оккупацией, напомнил Андрей.

К тому же был взорван мост, по которому могли проехать войска. Кто стрелял – не видел, как и уцелевшие люди из колонны.

– Они не видели, кто стрелял. Во-первых, они сидели под тентом, закрыты были… Они вообще не говорили, мы спрашиваем: кто стрелял? А они еще в шоке, ничего не могут сказать, где, откуда стреляли. Мы, говорят, выскочили, кричим: дети, дети здесь! Но никто не слышал, – рассказал Чиченов.

Вести расследование харьковским стражам порядка помогают эксперты из Франции, уже идентифицированы 12 погибших, в их телах найдены остатки снарядов. Это позволило установить оружие, из которого убивали людей, а также исследовать несколько автомобилей. Об этом сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

– Обнаруженные обломки, вероятно, являются частями от подствольного оружия малого калибра и оружия, похожего на ВОГ-17 и ВОГ-25. Что касается транспортных средств, на кузовах были обнаружены части фугасных снарядов по 30-45 мм.

Согласно выводам наших французских коллег, они принадлежат военным орудиям, которые расположены на тяжелой военной технике БМП-2 и БРМ-3К. Рысь – это боевая разведывательная машина, и эти тяжелые военные машины находятся на вооружении армии РФ, заявил Фильчаков.

Прокурор отметил, что расследование продолжается, выводы украинских и французских экспертов будут обнародованы всему миру. Одна из главных задач также вернуть домой еще двоих детей, выживших во время ужасного расстрела и ныне находящихся в оккупации: это 12-летняя Марина и 10-летний Павел.

А бабушкам, которые будут воспитывать годовалого Мишу и пятилетнюю Полину, помогают волонтеры и военная администрация, им уже предложили эвакуацию в более спокойные области.