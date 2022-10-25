Октябрь, 25 в 20:46

Российские оккупанты просят родных достучаться до Минобороны РФ, чтобы объяснить реальную ситуацию на фронте.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с женой, обнародованный Главным управлением разведки.

Солдат РФ, который находится на Донецком направлении, эмоционально жалуется на военное командование и неисправность танков.

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– В Минобороны пишите, в прокуратуру – танки неисправны, направляют на передок, вот нас сегодня отправили начать наступление. У нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас эти п*дори кричат, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Здесь просто ложатся в поле трупы и х*й кто дает их забирать, наших солдат, прикинь, — рассказал он.

По словам оккупанта, им не разрешают звонить родным, а также забирать тела собратьев.

В то же время жена говорит, что уже писала в Минобороны РФ, однако не получила ответа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 244-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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