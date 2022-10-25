Октябрь, 25 в 10:07

В оккупированном Мелитополе Запорожской области у здания телекомпании, где размещалось отделение ФСБ, взорвался автомобиль.

Об этом сообщают местные коллаборанты и мэр города Иван Федоров.

– Пропагандисты Кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое находится в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого, – уточнил он.

По его словам, отсюда оккупанты ретранслировали российские пропагандистские каналы.

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Федоров также сообщил, что ночью жители села Светлодолинское Мелитопольского района слышали около семи взрывов.

Вероятно, взорван железнодорожный мост, благодаря чему у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Однако официального подтверждения со стороны ВСУ еще нет.

Фото: Іван Федоров