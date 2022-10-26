Октябрь, 25 в 22:59

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьером Великобритании Сунаком и пригласил его посетить Украину.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения по итогам 25 октября.

Он рассказал, что сегодня Украина имела активный дипломатический день, а мероприятия проходили на всех уровнях — высшем, правительственном, парламентском.

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Президент обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Он подчеркнул, что Украина ожидает конкретных решений, поскольку приближается зима.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в Хорватии на парламентском уровне начала работу Крымская платформа.

— Мы обязательно освободим Крым, мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это в очередной раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам — а это почти 50 государств и международных организаций, — которые помогают именно в парламентском формате, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что имел содержательные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Украину.

— Президент Штайнмайер сегодня посетил Черниговскую область — районы, которые были в оккупации. Его там застала воздушная тревога. И, собственно, российский ракетный террор, применение врагом иранских дронов — это то, что было одной из основных тем на наших переговорах, — сказал президент Украины.

Он поблагодарил Германию за предоставленную систему противовоздушной обороны, и добавил, что ожидает таких же “эффективных и современных” систем.

Кроме того, Владимир Зеленский перед записью видеообращения провел разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

— Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться. Украина и Великобритания достигли лучших отношений по состоянию на это время, но все равно еще есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы дать больше пользы нашим обществам, — сказал президент.

Зеленский также пригласил Риши Сунака посетить Украину.

Украинский лидер сообщил, что провел сегодня встречу с представителями еврейской общины — американской, европейской и, конечно, израильской.

— Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сотрудничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля — мы чувствуем это, — сказал президент.

Он добавил, что стороны обсудили защиту исторической памяти в Украине и реализацию строительства мемориала в Бабьем Яру.