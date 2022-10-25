Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE, незаметных для оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE, незаметных для оккупантов

Вооруженные силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE, стоимость которых составляет более 540 млн. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерами с шестикратным зумом, что позволит обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду.

Сейчас смотрят

Также беспилотники могут летать на расстояние до 60 км, что обеспечит проникновение в тыл врага.

По словам Федорова, дроны могут находиться в полете около шести часов и подниматься на высоту до 3 км.

– Это делает их незаметными для оккупантов, – рассказал Михаил Федоров.

Фото: скриншот с видео

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка