Октябрь, 25 в 11:30

Вооруженные силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE, стоимость которых составляет более 540 млн. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерами с шестикратным зумом, что позволит обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду.

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Также беспилотники могут летать на расстояние до 60 км, что обеспечит проникновение в тыл врага.

По словам Федорова, дроны могут находиться в полете около шести часов и подниматься на высоту до 3 км.

– Это делает их незаметными для оккупантов, – рассказал Михаил Федоров.

Фото: скриншот с видео