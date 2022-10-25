Октябрь, 25 в 18:52

В Николаеве удалось обезвредить законспирированных агентов спецслужб РФ, позиционировавших себя как пророссийское “подполье”.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, в городе была проведена многоэтапная спецоперация, во время которой задержаны два организатора так называемого “подполья”.

Российские агенты действовали на юге по нескольким направлениям, выполняя задания кураторов:

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1. Во-первых, они тайно готовили заказные пропагандистские сюжеты для кремлевских информационных ресурсов. В этих материалах злоумышленники призывали к захвату региона, а также физическому уничтожению руководства Николаевской областной военной администрации (ОВА). Агенты РФ маскировались под “блогеров”, которые якобы информируют об обстановке в Николаевской области.

– Сотрудники СБУ установили “связных” российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля РИА Новости, – уточнили в спецслужбе.

Именно российские пропагандисты определяли тему материалов, сроки их подготовки и передачи в РФ.

2. Во-вторых, предатели собирали разведывательные данные о местах временной дислокации и перемещения украинских войск в прифронтовых районах. За это они получали деньги от российских кураторов.

3. Кроме того, злоумышленники передавали в РФ информацию о последствиях массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Николаева. Они осуществляли наблюдение за объектами, подвергавшимися атакам агрессора. Для передачи данных в виде медиафайлов с текстовым описанием агенты пользовались анонимными Telegram-каналами.

Связными были пропагандисты РИА Новости: в Николаеве обнаружили пророссийское подполье / 4 фотографии

Российскими агентами оказались двое местных жителей. Они были завербованы спецслужбами РФ после начала полномасштабной войны.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил их под стражу.

Недавно спецназовцы СБУ в Николаеве задержали на совещании у мэра чиновника, работавшего на спецслужбы РФ.