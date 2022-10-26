28 населенных пунктов Харьковщины остаются оккупированными — ОВА
По состоянию на 25 октября в Харьковской области остаются временно захваченными 28 населенных пунктов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
– Остаются оккупированными 28 населенных пунктов Дворичанской и Петропавловской общин в Купянском районе, – сказал он.
Синегубов отметил, что в области продолжаются активные боевые действия.
– И погода, и враг вносят свои коррективы – никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли, – добавил он.
Отметим, что на брифинге 20 октября Синегубов сообщал о 32 временно оккупированных населенных пунктах в Харьковской области.
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