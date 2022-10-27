Австралия предоставит Украине 30 бронемашин Bushmaster — МИД
Австралия предоставит Украине новый пакет безопасности, который будет включать тренировки для наших военных и 30 бронемашин Bushmaster.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и поблагодарил Австралию за поддержку.
— Благодарен Австралии за новый пакет помощи в области безопасности, который включает в себя обучение наших сил и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и мы попросили их еще. Мы всегда будем помнить о поддержке Австралии! – написал он на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что 2 октября стало известно, что правительство Австралии ввело санкции в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников.
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Фото: Australian Army