ДБР сообщило о подозрении в мошенничестве на более чем 3,2 млн грн экс-генералу СБУ

Октябрь, 26 в 13:47

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении бывшему генералу СБУ, который в период 2019-2021 годов во время пребывания в должности руководителя госпредприятия мошенничеством завладел более 3,2 млн грн.

В 2019 году чиновник возглавлял одно из госпредприятий, но решил пойти работать в СБУ. Мужчина не уволился, а сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.

В то же время он устроился в СБУ не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы. Из-за предоставленной ложной информации предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему.

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Таким образом, он одновременно получал заработную плату на госпредприятии (примерно 160 тыс. грн в месяц) и в СБУ. Нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн грн.

Экс-генерал СБУ уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский районный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СМИ пишут, что речь идет об Андрее Наумове, который в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ.

В июне сообщалось о задержании Наумова в Сербии. Вместе с ним был задержан гражданин Германии. Беглец был задержан на границе Сербии и Южной Македонии в пункте пропуска Прешево. Он пытался незаконно перевезти незадекларированную валюту и драгоценные камни.