В Одесской области слышны взрывы: работает ПВО
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Одесской области во время воздушной тревоги слышны взрывы. Сообщается, что работает ПВО.
— Минус один Шахид в Одесской области, — пишут СМИ.
Официального подтверждения информации пока нет.
По состоянию на 21:34 по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
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Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал в Telegram стихотворение:
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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