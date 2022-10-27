Октябрь, 26 в 21:57

В Одесской области во время воздушной тревоги слышны взрывы. Сообщается, что работает ПВО.

— Минус один Шахид в Одесской области, — пишут СМИ.

Официального подтверждения информации пока нет.

По состоянию на 21:34 по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал в Telegram стихотворение:

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.