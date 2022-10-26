Октябрь, 26 в 18:19

Российские оккупанты жалуются на нехватку техники и неисправные танки.

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчика, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

– У нас техники нету. Вообще нету. Вон один танк стоит и все. Но он, короче, знаешь как — он не может стрелять. А один где-то здесь в другой посадке стоит – он не может ездить, — рассказывает отцу контрактник одной из Белгородских мотострелковых бригад, которая сейчас пытается удержаться под Лиманом Донецкой области.

Отец иронизирует: Вот, пожалуйста, мотострелковая: мото – на лисапедах или самокатах?

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Однако оккупант находится в таком состоянии от ситуации на фронте и потерь, что даже не реагирует на насмешки.

В СБУ напоминают, что российские военные могут сохранить свою жизнь и сдаться в плен. Для этого нужно позвонить по телефону: +380665803498 или +380931192984.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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