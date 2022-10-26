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Факты / Україна

По голове ударили и в подвале закрыли: российского военного взяли в плен свои же и требовали выкуп

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Российский военный звонит своей матери и рассказывает историю, случившуюся с военнослужащим РФ, которого избили, арестовали солдаты так называемой “ДНР”, и требовали от его родственников денег за освобождение.

— Да… там такая история вообще… Пошел в город, короче, за самогонкой…. свои же эти… коменданты по башке долбанули ему… вот… и в подвале закрыли. Матери фотографии отослали, ну не матери, а теще и жене… связали его и требовали денег, типа он в плену, — рассказывает оккупант.

К слову, в Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ.

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Источник: ГУР
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