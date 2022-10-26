Погода как одно из препятствий на поле боя: как зима может повлиять на войну в Украине

Октябрь, 26 в 18:13

Вот-вот наступит зима, а с ней и встал вопрос о том, как она повлияет на войну в Украине – влияние дефицита энергоресурсов и высоких цен в Европе и попытки РФ лишить простых украинцев света и тепла, и смогут ли войска на фронте нормально функционировать в условиях холода.

Над этими вопросами размышляет почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман.

Начало зимы уже начинает формировать мнение о военной стратегии. Это поощряет генералов искать пути победы в битвах до того, как маневрирование станет затруднительным, а логистов начнет беспокоить вопрос доставки необходимого для продолжения операций.

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Еще одним фактором является растущее беспокойство относительно того, как все будет происходить, и особенно, если Россия потерпит поражение, приведет ли это к эскалации.

Ядерное сдерживание и грязные бомбы

Возможное использование РФ ядерного оружия доминировало в дискуссии о том, как может обостриться российско-украинская война. Профессор пишет, что не стоит этот факт игнорировать, ведь интенсивное внимание к ядерному оружию играло ведущую роль в российской стратегии с начала войны.

Именно это позволило России вести агрессивную войну против Украины, включая намерения нанести вред украинскому народу без риска прямого вмешательства других великих государств.

Страшные вещи уже случились. Десятки тысяч погибли, сумма ущерба, который Россия нанесла и продолжает наносить украинскому обществу, ужасающая. По одной оценке, расходы по восстановлению страны могут составить до $1 трлн.

Россия смогла безнаказанно заниматься своими деструктивными делами, не опасаясь подобного. США и их союзники, которые могли бы просто лишить РФ возможности продолжать боевые действия в Украине, не желают этого делать, потому что опасаются ядерной эскалации. Политика администрации Байдена заключалась в том, чтобы позволить Украине предотвратить победу РФ и, по возможности, победить Россию, а также избежать ядерной войны.

Украина не является членом НАТО и потому не может рассчитывать на поддержку со стороны блока. Совет Безопасности ООН должен объявить РФ угрозой международному миру и безопасности, но он не может, поскольку Россия может наложить вето на любую подобную резолюцию.

Но Украина может обоснованно просить о поддержке как жертва агрессии, ссылаясь на статью 51 Устава ООН о самообороне. Это послужило основой для военных действий союзников в поддержку Кувейта после вторжения Ирака в августе 1990 года.

Именно здесь возникает ядерный риск. Когда Россия впервые начала бомбить дома в Мариуполе в марте, Украина была сама по себе. Президент Зеленский просил США и НАТО установить над страной бесполетную зону, но отказали. Несмотря на то, что западные страны признали необходимость предоставить Украине возможности поддерживать ее борьбу, одной из сфер, проблематичной по практическим и политическим причинам, было предоставление самолетов.

Поэтому, когда речь идет об использовании ядерного оружия в будущем, важно понимать, что Путин уже извлек выгоду от своего ядерного арсенала, не использовав его.

Путин не захочет потерять это прикрытие, что может произойти, если он попытается использовать ядерное оружие, чтобы повлиять на ход войны. В то же время, с его точки зрения, не будет лишним создать как можно большее беспокойство относительно использования этого оружия, каким бы нерациональным оно ни казалось. Одним из методов генерации беспокойства является распространение историй о том, что якобы собирается сделать Украина, потому что тогда следует предположить, что именно это собирается сделать Россия.

С большинством обсуждаемых этих возмущений только у России есть мотив и возможность. Когда Кремль просят объяснить, почему Киев будет что-то делать во вред собственному народу, обычно объясняют, что цель состоит в том, чтобы выставить негативно Россию. Как-будто раньше поведение России полностью соответствовало нормам Женевской конвенции.

Абсурдные заявления России, которые сейчас распространяются, касаются аварии на ЗАЭС, прорыва дамбы в Херсоне, а теперь и “грязной бомбы”. Это последнее устрашение было предметом разговора Шойгу с министрами обороны США, Великобритании и Франции. Все они сказали ему, что он говорит чушь. Просто навязывая эти страхи общественному сознанию, они заставляют всех нервничать.

— Если бы россияне действительно хотели, чтобы в Вашингтоне, Лондоне и Париже били тревогу, они бы не полагались на эти прозрачные игры, а следили бы за тем, чтобы западная разведка улавливала признаки соответствующих систем в движении или болтовне, связанных с командными центрами, – пишет профессор.

Стратегия Суровикина

Подобные страхи вписываются в регулярные попытки России манипулировать представлениями о ведении этой войны и усилить международную обеспокоенность. Возможно, они преследовали цель побуждать к осторожности, когда речь идет о поддержке Украины из-за страха, куда это все может привести. Они являются частью исключительных мер, которые Путин предпринял, чтобы перевести свою “специальную военную операцию” на более высокий уровень в середине сентября.

Это произошло, когда он понял, что Россия проиграет, и что этот неудобный факт больше нельзя скрывать от российского народа или умеренно дружественных стран, таких как Индия и Китай. После ряда неудач, начиная с успешного украинского наступления на Харьковщине, он попал под сильное давление со стороны сторонников жесткой линии.

Чтобы преодолеть это, он пошел на овердрайв: аннексия четырех областей, назначение Сергея Суровикина командующим войсками РФ и “частичная” мобилизация.

Профессор приводит слова Суровикина, который говорил, что Россия хочет видеть Украину “независимой от Запада и НАТО и дружественной к РФ”, и подчеркивает, что если генерал хочет видеть Украину дружественным государством России, то идет странным путем. Он указывает, что для ракетных атак Россия выбирает цели, чтобы повлиять на желание украинского народа и правительства продолжать войну.

Подобные атаки происходили на протяжении всей войны, но недавние атаки с использованием комбинаций ракет и иранских дронов-камикадзе были более систематическими и целенаправленными. Они повлекли повреждение около 40% электроэнергетических мощностей Украины.

— Мы можем заметить, что хотя Путин оправдывал первый шквал ракетных/беспилотных атак по украинским городам 10 октября как месть за ущерб, причиненный Керченскому мосту, теперь ясно, что эти атаки были заранее спланированы, — пишет профессор.

Для Украины стало приоритетом найти пути защиты своих городов от последующих атак. Существуют разные оценки того, сколько ракет осталось у россиян. Проблема для Украины остается в том, что, несмотря на улучшенную оборону, все объекты все равно не удастся защитить. Уже нанесено много повреждений, на устранение которых требуется время. Однако все это не повлияет на их решимость продолжать войну.

Битва за территорию

Сейчас больше всего внимания уделено Херсонскому фронту. Здесь российские силы почти отрезаны, сбежать в спешке будет непросто. Предполагалось, что Россия оттягивает свои войска на восточный берег Днепра, хотя это означало бы уступку значительной территории украинцам.

Если Каховскую ГЭС подорвут, наводнение приведет к вреду окружающей среде и гибели людей. По мнению Украины, это грозит некоторой задержкой в продвижении войск, возможно, на несколько недель, но также повлияет на поставку воды в Крым, что является большой проблемой для России.

Освобождение Херсона важно для открытия юга, что делает Крым уязвимее, а прорыв оборонительной линии россиян в Луганске откроет еще больше территории для деоккупации. Сейчас достигнута ключевая магистраль между городами Кременная и Сватово, что усугубило проблемы России с снабжением и окружением.

Ситуация в Бахмуте для россиян, как пишет профессор, вообще курьезная. До недавнего времени там сосредотачивалось формирование ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Украинцы описывали ситуацию как сложную, но российские войска, похоже, исчерпали себя после серии катастрофических атак. На этой линии фронта россияне использовали вновь мобилизованных, что привело к значительным потерям. Их использовали в качестве одноразовых солдат, пригодных только для одной атаки.

Пригожин стремился продемонстрировать, чего может добиться по сравнению с регулярными войсками, и укрепить свое положение в Кремле. Но если он потерпит неудачу, эффект может оказаться противоположным ожиданиям.

Погода

Война может еще приобрести неожиданные и даже ужасающие обороты. Одна из немногих вещей, которые можно предположить, это приближающаяся зима.

Даже если россияне смогут удержать свои позиции и избежать поспешных и унизительных отступлений, остается вопрос об их способности справиться с зимой.

— Бои зимой очень отличаются от летних, поскольку снежный покров может помешать организовать большие наступательные действия на открытом воздухе и оставить вас наедине с дорогами. Враждебная среда означает, что выживание вашей техники и войск может оказаться более решающим, чем ваша тактика, – отмечает начальник Академии ВСУ, бригадный генерал Вахур Карус.

Поэтому войска, застрявшие в поле в течение любого периода времени, должны быть в состоянии справиться с суровыми условиями: труднее обслуживать и эксплуатировать оборудование, для поддержки генераторов необходимо топливо, спрятанные под снегом мины, а для маскировки транспортных средств требуется определенное количество белой краски.

НАТО сделала это главным приоритетом в своих усилиях по пополнению запасов. Канада предоставляет около полумиллиона комплектов зимнего снаряжения. Финляндия и Эстония, имеющие опыт таких условий, также вносят свой вклад.

С российской стороны есть сомнения в том, что попадет на фронт. Учитывая жалкие условия, на которые уже жалуются призывники, которые видят, что их оставляют без надлежащего снаряжения, припасов и покидают на произвол судьбы командиры, трудно представить, как они смогут выжить. Официальные лица Пентагона не верят, что Россия “может должным образом расширить свои логистические операции до наступления зимы”.

В Украине никто не отрицает, что эта зима будет тяжелой, но нет никаких сомнений, что она не уменьшает решительность народа Украины выиграть войну.

Сначала Путин полагался на принудительное давление для достижения политических побед, которые ему не удалось одержать военными средствами. Несмотря на все страдания, которые он причинил Украине, он еще не добился успеха. Устойчивость украинского народа, безусловно, будет испытана зимой, как и стойкость солдат РФ далеко от дома, плохо управляемых и часто отрезанных от снабжения и находящихся на незащищенных позициях.

Ключевой вопрос для этого зимнего сезона состоит в том, сколько войск, которым было предписано удерживать свои позиции в начале, будет в конце.

Источник: блог Лоуренса Фридмана на Substack

Фото: Оперативно-тактическое группирование Восток