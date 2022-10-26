Октябрь, 26 в 13:55

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью американскому телеканалу Fox News.

Он рассказал, почему замедлилось контрнаступление ВСУ на Херсонщине, на каком этапе сейчас война, а также объяснил, почему Украине нужен Железный купол.

Главное из интервью Алексея Резникова – читайте в материале.

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Ситуация на фронте

По словам Резникова, Украина сейчас находится на третьем этапе войны.

Он объяснил, что на первом этапе нужно было остановить наступление оккупантов, на втором — стабилизировать фронт, а на третьем — проводить контрнаступательную операцию на разных направлениях, что сейчас и происходит.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Министр обороны объяснил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области немного замедляют дожди на Юге.

Но украинские военные используют тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром, поэтому постепенная деоккупация продолжается.

Кроме того, по словам Резникова, сейчас все мосты через Днепр под огневым контролем ВСУ, что усложняет бегство оккупантов из Херсона. Остаться в городе для них тоже рискованно.

Он подчеркнул, что именно поэтому российские войска не смогут бежать из Херсона так же, как из Изюма Харьковской области. Даже уличные бои не будут являться оптимальным вариантом для армии РФ.

Железный купол

Алексей Резников подчеркнул: действительно есть много споров о том, подходит ли Украине израильская система ПВО Железный купол.

Однако, по его словам, установка такой или аналогичной системы противовоздушной обороны спасла бы жизнь многим людям и защитила бы большое количество инфраструктурных объектов.

Министр отметил, что ВСУ нужны комплексы ПВО, которые бы сбивали ракеты не только на малом, но и на большом расстоянии. Также, по мнению Резникова, Железный купол помог бы эффективно бороться с дронами-камикадзе иранского производства.

Российская армия

Министр обороны подчеркнул: Вооруженные силы Украины доказали, что Россия – это на самом деле не вторая армия мира, а “бумажный тигр”.

Заметим, что бумажный тигр – старинная китайская метафора. Она используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле не угрожающего.