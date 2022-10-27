Октябрь, 26 в 22:43

Россия потеряла в войне против Украины уже столько техники, сколько большинство армий мира не имеют и никогда не будет иметь.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения по итогам 26 октября.

Он рассказал, что в течение дня провел совещание по вопросам энергетики, где обсуждались вопросы восстановления энергоснабжения абонентов и состояние на Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

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— Российские террористы создали нашим энергетикам настолько сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают, — сказал президент.

Зеленский отметил, что Украине необходима победа над Россией и в энергетической сфере.

— Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит, — призвал он.

Президент рассказал, что на сегодня ситуация на передовой существенных изменений не претерпела, но наиболее жесткие бои продолжаются в Донецкой области — Бахмутское направление, Авдеевка.

— Там сейчас больше всего видно безумие российского командования. День за днем, в течение месяцев, они гонят туда людей на смерть. Сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что продолжаются активные действия и на других направлениях. В качестве примера глава украинского государства отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий на Луганщине.

Глава украинского государства обратил внимание на то, что в течение дня воздушная тревога несколько раз была на большей части территории Украины.

— Есть результаты у Воздушных Сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к двумстам пятидесяти. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой, — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся, — сказал президент.

Он поблагодарил всех украинских бойцов за постепенную и необратимую демилитаризацию врага.

Украинский лидер сообщил, что из российского плена были освобождены еще десять украинцев.

— Хочу еще раз подчеркнуть, что ускорить обмен может любое наше подразделение на передовой благодаря плену оккупантов. Чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем быстрее мы вернем украинцев домой из России, — сказал он.

Президент Украины заявил, что Россия намерена обострить продовольственный кризис и вернуть угрозу масштабного голода.

— На сегодня из-за сознательного российского торможения нашего продовольственного экспорта количество судов, которые ожидают возможности выполнить контрактные обязательства — уже 175. Это не просто какая-то там торговая проблема, это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза еще большего роста цен на разных континентах, как в Африке, так в Азии, так и в Европе, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если России удастся негативный сценарий такого продовольственного шантажа, то в мире начнется новый миграционный кризис.

Президент подчеркнул, что Россия заслуживает усиления давления и отдельно поблагодарил Сенат Польши, который принял признание российского правящего режима террористическим.