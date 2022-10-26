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Факты / Україна

США предоставляют Украине информацию, но не участвуют в планировании операций – Пентагон

Валентина Чорна, редактор ленты
Пентагон
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине информацию, которая может использоваться при разработке военных операций, однако не принимают непосредственного участия в оперативном планировании.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

– Мы регулярно общаемся с нашими украинскими коллегами на разных уровнях и делаем это уже длительное время, начиная с 2014 года. Мы предоставляем Украине информацию, чтобы они могли принимать решения и проводить операции. Но опять же, это операции Украины. Они принимают решения и выполняют свои планы, — заявил на брифинге спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что не видят никаких признаков, указывающих на готовность Кремля применить ядерное оружие или “грязную бомбу” на территории Украины.

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