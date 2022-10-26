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Украина выполнит требования Еврокомиссии для вступления в ЕС до конца года — Зеленский

Илья Нежигай, редактор ленты
Украина выполнит требования Еврокомиссии для вступления в ЕС до конца года — Зеленский
Фото: Офис президента

Украина до конца года выполнит все семь рекомендаций, которые официальный Брюссель представил Киеву, необходимых для членства для вступления в Европейском Союзе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

По словам президента, в течение 25 октября обсуждались вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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— Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся приобретения членства Украины в Европейском Союзе, — сказал Зеленский.

По его мнению, Евросоюз должен дать оценку этим шагам со стороны Украины еще до того, как ЕС обнародует следующий пакет рекомендаций в рамках политики расширения, который Еврокомиссия планирует провести в 2023 году.

Напомним, 23 июня Европейский совет принял решение о предоставлении Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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Со стороны Еврокомиссии были представлены рекомендации для внедрения реформ, которые необходимы для воплощения украинской властью. Среди них, в частности, ускорение отбора судей Конституционного Суда Украины, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизации и тому подобное.

В августе посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Союз в 2023 году проведет анализ движения Украины по предоставленным рекомендациям, чтобы рассмотреть сохранение статуса кандидатского статуса.

Уже в сентябре глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что официальный Киев имеет амбиции до конца 2022 года выполнить все рекомендации Европейской Комиссии и перейти к следующему шагу — переговорам о членстве в евросообществе.

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Источник: Офис президента
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