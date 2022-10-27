Октябрь, 26 в 22:48

В оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза оккупантов.

Об этом сообщают СМИ и публикуют видео пожара на нефтебазе.

— Пылает то ли нефтебаза, то ли железнодорожный узел, вероятно, кто-то снова курил, — пишут в соцсетях.

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Ждем официальную информацию от украинского Генштаба.

Напомним, что 26 октября Вооруженные силы Украины установили украинский флаг в селе Невское на Луганщине.

А в понедельник, 24 октября, в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили четыре населенных пункта на Донбассе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.