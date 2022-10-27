Взрывы и все в огне: в Шахтерске горит нефтебаза
Требует проверки
В оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза оккупантов.
Об этом сообщают СМИ и публикуют видео пожара на нефтебазе.
— Пылает то ли нефтебаза, то ли железнодорожный узел, вероятно, кто-то снова курил, — пишут в соцсетях.
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Ждем официальную информацию от украинского Генштаба.
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