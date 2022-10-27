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Факты / Україна

Использовали фото 2010 года: в Словении поймали МИД РФ на лжи о “грязной бомбе” Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
МЗС РФ
Фото: Dreamstime

Российское Министерство иностранных дел распространило на своей странице в Twitter очередной фейк о “грязной бомбе в Украине, но не смогло скрыть ложь и разместило фотографии с правительственных презентаций Словении еще в 2010 году.

Об этом сообщило правительство Словении сообщило на своей странице в Twitter, сделав репост сообщения российского министерства.

МИД РФ обнародовало свой твит с фотографиями и следующим содержанием:

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— Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии, — говорится в сообщении.

В ответ на это словенское правительство указало, что одно из фото принадлежит Агентству по радиоактивным отходам (ARAO), которое было сделано еще в 2010 году. По словам министерства, фотография использовалась в лекциях специалистов и авторов информматериалов, а сама фотография находилась в открытом доступе.

На фото можно увидеть скрытые под полиэтиленовыми пакетами предметы с символом радиоактивности и надписью “radioaktivno” (на словенском — “радиоактивный”). Правительство Словении добавило, что на фото детекторы дыма.

— Они действительно содержат радиоактивный источник, но — ни один из тех, что перечислены в таблице под фотографией, — говорится в сообщении.

Словенское правительство также сообщило, что ионизационные детекторы дыма (И-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому подлежат утилизации как ядерные отходы.

Ранее из России начали поступать сообщения, которыми Кремль хотел сеять панику среди украинского общества, якобы в Украине прекращают функционировать дипломатические учреждения ряда западных стран. Впрочем, в украинском МИД заверили, что посольства США, Великобритании, Канады и стран ЕС продолжают работать.

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