Российское Министерство иностранных дел распространило на своей странице в Twitter очередной фейк о “грязной бомбе в Украине, но не смогло скрыть ложь и разместило фотографии с правительственных презентаций Словении еще в 2010 году.

Об этом сообщило правительство Словении сообщило на своей странице в Twitter, сделав репост сообщения российского министерства.

МИД РФ обнародовало свой твит с фотографиями и следующим содержанием:

???? Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK

— MFA Russia ???????? (@mfa_russia) October 24, 2022