Октябрь, 26 в 23:56

Российское Министерство иностранных дел распространило на своей странице в Twitter очередной фейк о “грязной бомбе в Украине, но не смогло скрыть ложь и разместило фотографии с правительственных презентаций Словении еще в 2010 году.

Об этом сообщило правительство Словении сообщило на своей странице в Twitter, сделав репост сообщения российского министерства.

МИД РФ обнародовало свой твит с фотографиями и следующим содержанием:

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— Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии, — говорится в сообщении.

???? Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb. ☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) October 24, 2022

В ответ на это словенское правительство указало, что одно из фото принадлежит Агентству по радиоактивным отходам (ARAO), которое было сделано еще в 2010 году. По словам министерства, фотография использовалась в лекциях специалистов и авторов информматериалов, а сама фотография находилась в открытом доступе.

На фото можно увидеть скрытые под полиэтиленовыми пакетами предметы с символом радиоактивности и надписью “radioaktivno” (на словенском — “радиоактивный”). Правительство Словении добавило, что на фото детекторы дыма.

— Они действительно содержат радиоактивный источник, но — ни один из тех, что перечислены в таблице под фотографией, — говорится в сообщении.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Словенское правительство также сообщило, что ионизационные детекторы дыма (И-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому подлежат утилизации как ядерные отходы.

Ранее из России начали поступать сообщения, которыми Кремль хотел сеять панику среди украинского общества, якобы в Украине прекращают функционировать дипломатические учреждения ряда западных стран. Впрочем, в украинском МИД заверили, что посольства США, Великобритании, Канады и стран ЕС продолжают работать.