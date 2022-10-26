Западные страны не должны больше отрицать членство Украины в НАТО — глава MSC
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Западные страны больше не должны исключать членство Украины в НАТО, поскольку РФ изменила правила игры.
Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойген.
По его словам, ситуация со вступлением Украины в НАТО изменилась после того, как глава РФ Владимир Путин косвенно угрожал применением ядерного оружия, заявив о готовности использовать все доступные средства.
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Он также сказал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на перспективу вступления Украины, но именно Путин изменил правила игры.
— Мы должны подумать о том, какие гарантии можем дать Украине. Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО, – отметил Хойсген.
Источник: RND