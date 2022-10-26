Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Западные страны не должны больше отрицать членство Украины в НАТО — глава MSC

Малиновская Ангелина, редактор ленты
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Западные страны больше не должны исключать членство Украины в НАТО, поскольку РФ изменила правила игры.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойген.

По его словам, ситуация со вступлением Украины в НАТО изменилась после того, как глава РФ Владимир Путин косвенно угрожал применением ядерного оружия, заявив о готовности использовать все доступные средства.

Сейчас смотрят
Читайте
Украину пригласили участвовать в саммите глав МИД стран НАТО в Румынии

Он также сказал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на перспективу вступления Украины, но именно Путин изменил правила игры.

— Мы должны подумать о том, какие гарантии можем дать Украине. Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО, – отметил Хойсген.

Источник: RND

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка