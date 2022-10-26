Октябрь, 26, 2022 в 19:31

В среду, 26 октября, в Киеве торжественно открыли табличку с названием улицы Героев полка Азов (старое название – Маршала Малиновского).

Об этом в Facebook сообщил руководитель волонтерского штаба Украинская команда Артур Палатный.

– Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка Азов. Азовцы — одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы — это и честь памяти павших, и благодарность тем героям, кто до сих пор защищает нашу землю от российских захватчиков, — написал он.

На открытии присутствовали представители Азова Андрей Билецкий, Максим Жорин, Иван Игнатьев (друг Игнат), Богдан Кротевич и другие.

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— Я поблагодарил каждого из них за сверхчеловеческий подвиг, который они совершали и совершают ради существования нашего государства и нашего будущего. Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями! – добавил Палатный.

Напомним, что в Киеве переименовали более 100 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, в столице появилась улица имени активиста и защитника Романа Ратушного, который погиб на Востоке нашего государства в июне этого года.