Зеленский назвал количество выпущенных иранских дронов по Украине

Октябрь, 26 в 21:41

Российские военные уже запустили по Украине около 400 иранских дронов-камикадзе.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало заявил глава государства Владимир Зеленский.

— Около 400 иранских дронов уже были использованы против гражданского населения Украины… Тем не менее, я благодарен нашим военным, 60-70% были сбиты. Это неплохой результат, но я сочувствую всем, кто потерял родных из-за атак иранских дронов, — сообщил Зеленский.

Напомним, что США ввели новые санкции против России и Ирана, которых считают причастными к злонамеренному влиянию и системной коррупции.