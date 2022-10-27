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Факты / Україна

Зеленский назвал количество выпущенных иранских дронов по Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский назвал количество выпущенных иранских дронов по Украине

Российские военные уже запустили по Украине около 400 иранских дронов-камикадзе.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало заявил глава государства Владимир Зеленский.

— Около 400 иранских дронов уже были использованы против гражданского населения Украины… Тем не менее, я благодарен нашим военным, 60-70% были сбиты. Это неплохой результат, но я сочувствую всем, кто потерял родных из-за атак иранских дронов, — сообщил Зеленский.

Напомним, что США ввели новые санкции против России и Ирана, которых считают причастными к злонамеренному влиянию и системной коррупции.

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Источник: Офис президента
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