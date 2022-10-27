Байден помогает нам больше, но при Трампе не было полномасштабного вторжения — Зеленский

Октябрь, 27 в 18:32

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смотря на ряд месседжей, звучащих во время предвыборной кампании в США, он сохраняет веру в двухпартийную поддержку Украины.

— Есть месседжи, которые беспокоят нас. Они политические, потому что звучат во время избирательного процесса относительно снижения поддержки Украины. Я считаю, что это предвыборные шаги. Двухпартийная поддержка есть, она сохраняется. Конечно, если будет перегружена политическая атмосфера, может что-то измениться, — сказал он в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о возможной победе на выборах в США Дональда Трампа, Зеленский сказал:

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