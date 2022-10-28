Октябрь, 27 в 23:04

В администрации президента Соединенных Штатов не увидели ничего нового в речи российского диктатора Владимира Путина, с которой он выступил на Валдайском форуме 27 октября.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ничего не указывает, что планы Путина изменились.

— Скажу о речи Путина довольно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились, это наша точка зрения. Он (Владимир Путин, — Ред.) не хочет, чтобы Украина существовала как суверенное и независимое государство-нация, и это очевидно хотя бы из того, что он начал неспровоцированную войну в Украине, — сказала она.

По словам Жан-Пьер, подход Вашингтона остается неизменным, что предусматривает продолжение поддержки Украины вместе с другими государствами-партнерами.

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Перед этим Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме, где в течение четырех часов повторял обвинения в сторону стран Запада и рассказывал, что Россия будет пытаться бороться с этим.

Со стороны Украины заявления российского диктатора прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Путин цинично врет, когда обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран.