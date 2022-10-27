Октябрь, 27 в 0:37

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил президента России Владимира Путина о последствиях, с которыми столкнется его страна в случае применения ядерного оружия в войне на Украине.

Об этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил в интервью Bloomberg.

— Мы очень четко и прямо заявили об этом русским, включая президента Путина, — сказал Блинкен.

Он добавил, что Соединенные Штаты “обеспокоены” этим вопросом.

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Блинкен сказал, что обсуждение Россией использования Украиной так называемой грязной бомбы было “очередной выдумкой” и что Россия имеет “историю проецирования”, приписывая другим поведение, которое они обдумывают сами. По его словам, подобная риторика со стороны РФ “безответственна”.

Грязная бомба использует обычные взрывчатые вещества для распространения радиоактивных ядерных отходов на ограниченной территории. На данный момент, по словам Блинкена, США не видят причин для изменения ядерного позиционирования.

Блинкен пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину, назвав это “важным” и “необходимым”.

Фейки РФ про “грязную бомбу” Украины

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны нескольких стран НАТО, в разговоре с которыми утверждал, что Украина якобы готовится применить “грязную бомбу”, которая представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что утверждения России, что Украина якобы собирается применить “грязную бомбу” на собственной территории, являются абсурдными.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), заявления Шойгу призваны замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада.

Тем временем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить в Украину экспертов для проверки объектов, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.

Госдеп США уже комментировал эти заявления, сказав, что Россия столкнется с последствиями, если применит любое ядерное оружие в Украине, включая “грязную бомбу”.

В то же время американский президент Джо Байден предупредил Россию о применении “грязной бомбы” в Украине.