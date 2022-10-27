Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На временно оккупированной части Запорожской области вводят военную цензуру – Федоров

Анастасия Гевко, редактор ленты
Іван Федоров - мер Мелітополя

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что российские агрессоры официально ввели военную цензуру на временно оккупированной части Запорожской области. 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 27 октября у него в Telegram.

– Жителей лишили свободы общения и доступа к правдивой информации, – отметил он.

Федоров уточнил, что с сегодняшнего дня мобильные телефоны всех жителей каждого оккупированного населенного пункта Запорожья могут проверить.

Сейчас смотрят

Он предупредил, что агрессоры собираются проверять, с кем общается человек, а также – что он смотрит в интернете.

– Если обнаружат подписку на украинские Telegram-каналы, оштрафуют или вообще бросят “на подвал”. Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как обезвредили опасного террориста, – рассказал Федоров.

Мэр призвал жителей Мелитополя быть осторожными, так как они – главная ценность украинского города.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины.

Читайте
Ловят на улице: Федоров сообщил о принудительной мобилизации в оккупированном Мелитополе

Фото: Иван Федоров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка