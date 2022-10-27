На временно оккупированной части Запорожской области вводят военную цензуру – Федоров

Октябрь, 27 в 16:58

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что российские агрессоры официально ввели военную цензуру на временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 27 октября у него в Telegram.

– Жителей лишили свободы общения и доступа к правдивой информации, – отметил он.

Федоров уточнил, что с сегодняшнего дня мобильные телефоны всех жителей каждого оккупированного населенного пункта Запорожья могут проверить.

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Он предупредил, что агрессоры собираются проверять, с кем общается человек, а также – что он смотрит в интернете.

– Если обнаружат подписку на украинские Telegram-каналы, оштрафуют или вообще бросят “на подвал”. Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как обезвредили опасного террориста, – рассказал Федоров.

Мэр призвал жителей Мелитополя быть осторожными, так как они – главная ценность украинского города.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины.

Фото: Иван Федоров