Октябрь, 27 в 15:57

Больше всего фактов сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами, зафиксировано в Киевской области.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она отметила, что среди уголовных производств, которые уже были установлены правоохранительными органами, есть и групповые изнасилования, и изнасилования несовершеннолетних.

Сейчас смотрят

— В Киевской области таких фактов установлено больше всего. Было обнаружено 15 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами РФ. Также такие факты были установлены и в Черниговской области (там установлено по меньшей мере трое пострадавших), и в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, — сказала она.

По словам Павличенко, эти данные являются лишь “верхушкой айсберга”, поскольку не передают настоящих масштабов сексуального насилия.

По фактам сексуальных преступлений открыто уже 43 уголовных производства (в одном производстве могут быть несколько фактов).