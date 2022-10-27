При отступлении армия РФ может прибегнуть к подрыву жилых массивов и территории ЗАЭС – Генштаб

Октябрь, 27 в 12:51

Во время отступления российская армия может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов и территории Запорожской АЭС.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

— Не исключено, что враг сделал определенные выводы из своей неудачной перегруппировки войск в прошлом месяце на Харьковском направлении. Скорее всего, во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращением временно оккупированных территорий в выжженную землю и нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий, — сказал он.

Громов также не исключает, что оккупанты могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украине.

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– Даже прогнозируемые российскими военными последствия техногенной катастрофы на Запорожской АЭС были предусмотрены с учетом направления ветра, а, соответственно, и распространения угроз в Западном направлении, что также указывает на подготовку оккупантом очередного преступления против человечности, – отметил Громов.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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