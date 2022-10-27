Октябрь, 27 в 13:00

С начала полномасштабной войны было проведено 28 обменов. Из российского плена удалось освободить 978 украинцев, в том числе 99 гражданских.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными.

— Эта тема очень чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса, чтобы не навредить. Обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может навредить их безопасности и усложнить процесс переговоров относительно обмена, — объяснила она.

Также в Минобороны добавили, что переговоры об обменах наших военнопленных постоянно продолжаются.

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Напомним, 17 октября из российского плена освободили 108 женщин. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, среди освобожденных были те, кто попал в плен еще до широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за “слишком проукраинскую позицию”, выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные “шпионаж” и “терроризм”.

Источник: Минобороны Украины