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Факты / Україна

Пять РСЗО Mars II и 14 артустановок: Германия передала Украине оружия более чем на $1,5 млрд

Валентина Чорна, редактор ленты
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Германия передала Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II с боекомплектами.

Как сообщается на сайте правительства ФРГ, в общем Украина получила пять РСЗО Mars II и 14 гаубиц PzH 2000 в рамках совместного проекта с Нидерландами.

Берлин передал Киеву два надводных дрона и готовится передать 6,1 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тыс. снарядов для 40-мм гранатометов.

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На прошлой неделе Украина получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

Кроме этого, ВСУ получили:

  • 30 зенитных самоходных установок Gepard и 59 тыс. снарядов для них;
  • пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS;
  • 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним;
  • 3 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3;
  • около 15 тыс. противотанковых мин;
  • 54 боевые машины пехоты М113;
  • 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается более чем в $1,5 млрд.

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