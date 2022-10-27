Пять РСЗО Mars II и 14 артустановок: Германия передала Украине оружия более чем на $1,5 млрд
Германия передала Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II с боекомплектами.
Как сообщается на сайте правительства ФРГ, в общем Украина получила пять РСЗО Mars II и 14 гаубиц PzH 2000 в рамках совместного проекта с Нидерландами.
Берлин передал Киеву два надводных дрона и готовится передать 6,1 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тыс. снарядов для 40-мм гранатометов.
В начале октября Германия поставила Украине систему противовоздушной обороны Iris-T SLM. Планируется поставка еще трех таких систем.
На прошлой неделе Украина получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.
Кроме этого, ВСУ получили:
- 30 зенитных самоходных установок Gepard и 59 тыс. снарядов для них;
- пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS;
- 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним;
- 3 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3;
- около 15 тыс. противотанковых мин;
- 54 боевые машины пехоты М113;
- 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.
На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается более чем в $1,5 млрд.