СБУ объявят 103 подозрения, причастным к проведению псевдореферендумов

Октябрь, 27 в 11:21

СБУ собрала достаточно доказательств, юридически подтверждающих всю преступность действий по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

— Уже объявлено 88 подозрений людям, причастным к их организации, но работа продолжается – сейчас планируется объявить еще ряд подозрений, в общей сложности их будет 103. У СБУ есть очевидные доказательства, что псевдореферендумы – не просто фикция, а банальная информационная операция, попытка легитимировать тряпку-триколор, — отметил он.

Он заверил, что от ответственности не уйдут ни ключевые организаторы, ни мелкие исполнители.

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По словам Малюка, в день, когда начался псевдореферендум, у СБУ уже были данные о явке и результатах, которые оккупанты планировали обнародовать.

Напомним, что в сентябре российские оккупанты решили провести псевдореферендумы в четырех областях Украины по поводу их “вхождения в состав РФ”.

С 23 по 27 сентября захватчики имитировали “голосование” на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина, США, Канада, страны ЕС и Япония заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.