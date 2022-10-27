Террор российской армии против гражданских является продуманной стратегией – расследование

Октябрь, 27 в 20:25

Резня, которую российские военные устроили по дороге в Киев в начале широкомасштабной войны в Украине, не была случайной жестокостью отдельных солдат, офицеров или подразделений. Это была “стратегическая жестокость”, призванная страхом сделать невозможным любое сопротивление.

К такому выводу пришло совместное расследование информагентства Associated Press и программы Передовая (Frontline), которая выходит на канале PBS.

По информации лондонского Королевского института оборонных исследований, российские солдаты, ехавшие из Беларуси в столицу Украины, получили приказ блокировать и уничтожать “националистическое сопротивление”.

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Институт изучил копии планов военных действий РФ. Солдаты использовали списки, составленные российской разведкой, для проведения “зачисток”. Они прочесывали населенные пункты для выявления и нейтрализации лиц, которые могут представлять для них потенциальную угрозу.

Ответственным за это был генерал-полковник Александр Чайко, получивший известность в мире из-за своей жестокости, когда командовал российскими силами в Сирии.

– Эти приказы писались на уровне Чайко. Поэтому он должен их видеть и подписаться под ними, – заявил старший научный сотрудник института Джек Уотлинг.

Очевидцы, которым удалось выжить в Буче, а также в Озерах, Бабинцах, Здвижовке и других населенных пунктах, находившихся под контролем российских войск под командованием генерала Чайко, вспоминали, что российские солдаты пытали и убивали людей при малейшем подозрении в оказании помощи ВСУ.

В перехваченных телефонных разговорах военные рассказывали своим близким, что они получили приказ применять безжалостный подход к вероятным информаторам.