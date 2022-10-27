Октябрь, 27 в 16:25

Во временно захваченном городе Бердянск (Запорожская область) оккупанты начали выборочную проверку мобильных телефонов местных жителей. Захватчики будут искать подписки на украинские ресурсы в соцсетях.

Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на сообщение оккупационной “администрации” Бердянска.

Проверки начались в четверг, 27 октября. Рашисты объясняют их необходимость указами российского диктатора Владимира Путина о фейковой аннексии Запорожской области и “введении” в регионе так называемого военного положения. Оккупанты утверждают, что это “предусматривает военную цензуру”.

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Они запугивают жителей Бердянска уголовной ответственностью за просмотр украинских ресурсов, в частности, Telegram-каналов (таких как Бердянск.Сейчас, Бердянск в оккупации и Вазелин).

По утверждению рашистов, это пока “предупреждение”. Граждан, подписанных на украинские ресурсы, оккупанты будут потенциально рассматривать как “пособников киевского режима – иностранных агентов”.

Они ссылаются на российский закон от 14 июля 2022 года, который называется: О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием (то есть о так называемой деятельности иноагентов).

Оккупанты угрожают жителям Бердянска, что при первом обнаружении подписок на украинские ресурсы такому человеку вынесут предупреждение. В дальнейшем будет грозить штраф и уголовная ответственность.

Следует отметить, что закон, на который ссылаются рашисты, еще не вступил в силу. Другие же российские законы не предусматривают ответственности за чтение определенных ресурсов.

Как известно, в конце сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии четырех регионов Украины, среди которых и Запорожская область. Мировое сообщество не признало это ничтожное решение и ввело санкции против РФ.

А 19 октября Путин объявил о введении “военного положения” на временно захваченных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.