Октябрь, 27 в 21:00

Российский оккупант на Донецком направлении жалуется на отступление своих сослуживцев и слаженную работу Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно из перехваченного разговора, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

— Уносили ноги так, на х…й, все, что успели, схватили и уходили. Пацанов жалко, с…ка, не повезло. П…здец, короче, – рассказывает оккупант.

По его словам, российские военнослужащие попали в окружение и по ним начали бить из всего подряд, как из артиллерии, так и из танков.

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— Кому-то повезло, кому-то нет. Дальше куда-то смысла нет идти. Если бы мы там остались ночевать, все, сегодня уже бы на связь никто не вышел, – жалуется российский военный.

Также он жалуется, что от его подразделения “осталось 80-90 человек”, “командование тоже посекло”.

— Командование тоже все вчера посекло. У…бывали так, что… Ну, я не уверен, что мы бы до ночи вообще дожили вчера, – говорит оккупант.

Он отмечает, как украинские военные эффективно обстреливают их войска.

— Все друг друга знают, где кто находится, у них хорошо, слаженно работают все. А у нас п…дарасы, на х…й. Мы без поддержки всякой, без техники стояли, как долбо…бы, ждали вот этой х…йни, – сказал оккупант.

Ранее российские оккупанты жаловались в перехватах, что согласно документам находятся на учениях, но им нечего есть и нету во что одеваться.