Кулеба потребовал от Ирана прекратить поставки России оружия против Украины

Октябрь, 28 в 20:56

В пятницу, 28 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что разговаривал со своим иранским коллегой и потребовал от Ирана прекратить поставки оружия в Россию.

– Сегодня мне позвонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян. Я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия, используемого для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры в Украине, – написал Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Напомним, Иран неоднократно отрицал, что направляет свое оружие в Россию, которая использует его против Украины.

США, Франция и Британия ранее заявили, что передача оружия из Ирана в Россию нарушает резолюцию Совета безопасности ООН.