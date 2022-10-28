Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Mohajer-6 делают из бытовых компонентов – специалисты ГУР разобрали сбитый иранский БПЛА

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Mohajer-6

Специалисты Главного управления разведки разобрали иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, который был сбит над Черным морем 23 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны, он оказался значительно хуже аналогов конкурентов.

Российские оккупанты использовали этот иранский беспилотник для Украины. Для производства Mohajer-6 Иран использует часть компонентов бытового назначения – купить их может любой, поэтому иранские конструкторы смогли обойти санкции.

Сейчас смотрят

Специалист разведки рассказал, что часть компонентов беспилотника имеет американское происхождение. Также в нем есть комплектующие японского, китайского, австрийского, шведского и украинского производства.

— Один компонент (украинского производства, – Ред.), но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал, – рассказал специалист по ГУР.

Также специалисты разведки обнаружили детали маркированные фарси – на официальном языке Ирана.

В Минобороны подчеркнули, что все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической РФ будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций.

Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг (способен нести до четырех высокоточных боеприпасов) и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, максимальная высота полета 5 400 метров, а продолжительность – 12 часов.

Читайте
Предназначен для разведки и ударов: ВСУ впервые в Украине сбили иранский дрон Mohajer-6

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка