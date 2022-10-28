Mohajer-6 делают из бытовых компонентов – специалисты ГУР разобрали сбитый иранский БПЛА

Октябрь, 28 в 15:16

Специалисты Главного управления разведки разобрали иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, который был сбит над Черным морем 23 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны, он оказался значительно хуже аналогов конкурентов.

Российские оккупанты использовали этот иранский беспилотник для Украины. Для производства Mohajer-6 Иран использует часть компонентов бытового назначения – купить их может любой, поэтому иранские конструкторы смогли обойти санкции.

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Специалист разведки рассказал, что часть компонентов беспилотника имеет американское происхождение. Также в нем есть комплектующие японского, китайского, австрийского, шведского и украинского производства.

— Один компонент (украинского производства, – Ред.), но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал, – рассказал специалист по ГУР.

Также специалисты разведки обнаружили детали маркированные фарси – на официальном языке Ирана.

В Минобороны подчеркнули, что все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической РФ будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций.

Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг (способен нести до четырех высокоточных боеприпасов) и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, максимальная высота полета 5 400 метров, а продолжительность – 12 часов.