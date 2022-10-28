Октябрь, 28 в 17:55

Российские военные объявили “эвакуацию” из Херсона и люди начали уезжать из города. Этим пользуются и сами оккупанты – переодеваются в гражданскую одежду и убегают. Но русских солдат все еще остается в городе.

Об этом рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в эфире Эспрессо.

Люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, отмечают, что если окинуть глазом, солдат Российской Федерации на улицах Херсона больше, чем самих жителей, — сказала Лугова.

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По ее словам, солдаты РФ активно вывозили свои семьи и разграбленное имущество местных мирных жителей. Однако сейчас в городе все еще много российских захватчиков.

Она рассказала, что в Херсоне напряженная ситуация — российские оккупанты в штатском шарят среди местных жителей на рынке, подслушивают разговоры людей.

По словам Луговой, есть информация о заминированных объектах инфраструктуры в городе, поэтому при наступлении ВСУ будет напряженно и опасно.

Напомним, Владимир Зеленский назвал информационной операцией РФ заявления о якобы отступлении из Херсона. Туда завозят мобилизованных россиян как пушечное мясо, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Фото: скриншот видео канала WHAS-TV