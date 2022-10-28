На улицах Херсона остается еще много российских солдат, несмотря на заявления об отступлении — Луговая
Российские военные объявили “эвакуацию” из Херсона и люди начали уезжать из города. Этим пользуются и сами оккупанты – переодеваются в гражданскую одежду и убегают. Но русских солдат все еще остается в городе.
Об этом рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в эфире Эспрессо.
Люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, отмечают, что если окинуть глазом, солдат Российской Федерации на улицах Херсона больше, чем самих жителей, — сказала Лугова.
По ее словам, солдаты РФ активно вывозили свои семьи и разграбленное имущество местных мирных жителей. Однако сейчас в городе все еще много российских захватчиков.
Она рассказала, что в Херсоне напряженная ситуация — российские оккупанты в штатском шарят среди местных жителей на рынке, подслушивают разговоры людей.
По словам Луговой, есть информация о заминированных объектах инфраструктуры в городе, поэтому при наступлении ВСУ будет напряженно и опасно.
Напомним, Владимир Зеленский назвал информационной операцией РФ заявления о якобы отступлении из Херсона. Туда завозят мобилизованных россиян как пушечное мясо, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
Фото: скриншот видео канала WHAS-TV