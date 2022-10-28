Россия готовит провокации с применением биологического оружия — Украина в ООН

Октябрь, 28 в 8:57

В течение двух последних дней Россия потребовала созыва трех заседаний Совета Безопасности с единственной целью — распространять свою пропаганду и дезинформацию. Это сознательное злоупотребление ответственностью РБ по поддержанию международного мира и безопасности.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совбеза, созванном Россией для обсуждения “военно-биологической деятельности США в Украине”.

Кристина Гайовишин подчеркнула, что Украина никогда и нигде не разрабатывала, не производила совместно с кем-либо и не хранила биологическое или химическое оружие.

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Распространяя ложь, РФ закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ, сказала она.