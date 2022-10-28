Россия готовит провокации с применением биологического оружия — Украина в ООН
В течение двух последних дней Россия потребовала созыва трех заседаний Совета Безопасности с единственной целью — распространять свою пропаганду и дезинформацию. Это сознательное злоупотребление ответственностью РБ по поддержанию международного мира и безопасности.
Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совбеза, созванном Россией для обсуждения “военно-биологической деятельности США в Украине”.
Кристина Гайовишин подчеркнула, что Украина никогда и нигде не разрабатывала, не производила совместно с кем-либо и не хранила биологическое или химическое оружие.
Украина готова к приему группы международных независимых экспертов для обеспечения прозрачности деятельности лабораторий общественного здоровья после того, как Россия прекратит полномасштабную агрессивную войну и выведет своих военных с территории нашего государства.
Распространяя ложь, РФ закладывает основу для дальнейших провокаций с применением биологических веществ, сказала она.
– Это угроза, к которой следует относиться серьезно. Украина обращается к международному сообществу с просьбой проявлять максимальную бдительность и оказывать давление на Россию с целью недопущения реализации ее коварных планов с применением биологического оружия, — добавила заместитель постпреда.