В России снова заговорили о переговорах с Украиной — МИД Китая

Октябрь, 28 в 20:26

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД России Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван I, что РФ готова “вести диалог” с Украиной и США.

Об этом сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

По его словам, в ходе телефонного разговора министров Лавров заявил о “готовности России вести диалог с Украиной и США”.

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Вэньбин прокомментировал это и сказал, что “китайская сторона приветствует” инициативу страны-агрессора.

Также отмечается, что после разговора Лаврова с Ван I в МИД КНР заявили, что китайская сторона “будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Кремля Владимира Путина для дальнейшего утверждения статуса России, как крупного государства на международной арене”.

Источник: Global Times