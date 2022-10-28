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Факты / Україна

В России снова заговорили о переговорах с Украиной — МИД Китая

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Сєргєй Лавров
Фото: Depositphotos

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава МИД России Сергей Лавров якобы сказал своему китайскому коллеге Ван I, что РФ готова “вести диалог” с Украиной и США.

Об этом сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

По его словам, в ходе телефонного разговора министров Лавров заявил о “готовности России вести диалог с Украиной и США”.

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Вэньбин прокомментировал это и сказал, что “китайская сторона приветствует” инициативу страны-агрессора.

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Также отмечается, что после разговора Лаврова с Ван I в МИД КНР заявили, что китайская сторона “будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Кремля Владимира Путина для дальнейшего утверждения статуса России, как крупного государства на международной арене”.

Источник: Global Times

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